Da Martin kom fra nattvakt, lå en ukjent mann i senga: – Jeg sa «hei», og han sa «hei» tilbake

– Jeg kom hjem fra jobb, så fant jeg en sykkel i veien. Når jeg kjørte inn på gårdsplassen så jeg at hunden var borte og at noen hadde vært i garasjen. Det koblet jeg med sykkelen. Det var også ei knust rute, også sto kjellerdøra åpen. Jeg gikk da inn i kjelleren for å se om noe var borte. Det eneste jeg fant var rot og at lysene var skrudd på, sier Unsgård til Steinkjer24.