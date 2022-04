– Den største barrieren her er E6. Det er et stort problem. Dette får store konsekvenser for en helhetlig tenkning rundt kommunedelplanen for hele området. Jeg synes det dessverre det ser ut som vi får to planer. Én sørøst og én nordvest for E6, sa MDGs Ola Lund Renolen i onsdagens bygningsråd i Trondheim.