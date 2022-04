Trondheimspolitikerne slår fast at det er mye som er vanskelig i den store universitetsutbyggingen ved Gløshaugen. De er kritiske til at Statsbygg kommer med planforslag i strid med det bygningsrådet og bystyret tidligere har ment. Samtidig er de redde for å gjøre det så vanskelig at universitetsutbyggingen blir forsinket til statsbudsjettbehandlingen.