– Jeg har en gammel venn, som var instruktør for Putin da han gikk på etterretningsskolen. Han har en morsom beskrivelse av den da 23 år gamle studenten. I lunsjpausene satt guttene og snakket om kvinnfolk og fotball, men ikke Putin. Han satt på et eget bord for seg selv med en stor tysk akademiordbok. Han skulle bli agent i Tyskland. Så Putin er en introvert nerd. I tillegg er han liten. Han har nok et Napoleon-kompleks.