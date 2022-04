Krangler om regninga etter IT-smell: - Veldig urimelig om St. Olav skal betale

Prestisjesatsingen Helseplattformen fikk et kraftig skudd for baugen da styret i St. Olav utsatte innføringen med nesten et halvår. Nå starter diskusjonene om hvem som skal ta regninga i hundremillionersklassen.