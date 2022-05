Onsdag ettermiddag gikk det et skred ved Stavsjøfjelltunnelen i Malvik i Trondheim. Ingen hus ble tatt av skredet, men flere boliger i nærheten av rasområdet ble evakuert. Kommunedirektør Stig Roald Amundsen i Malvik kommune opplyser at det ble sendt ut varsel til 95 husstander. Klokken 16.18 kunne han fortelle at de evakuerte fikk flytte hjem igjen.