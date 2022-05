Fikk du ikke med deg alt om Ocean Space Centre? Her er det viktigste du må vite

Utsettelsen kommer mens NTNU og Sintef står midt i flyttesjauen. I slutten av juni skal dagens kontor- og undervisningslokaler være fraflyttet. Hele bygget skal rives for å gi plass til nybyggene for gigantprosjektet Ocean Space Centre. I snart 20 år har det vært jobbet med planene om et nytt havteknologisk forskningssenter i Trondheim. I desember vedtok Stortinget bygging og bevilget snaut sju milliarder i styringsramme til prosjektet. I august skulle rivingsarbeidet starte. Nå kan det være full stopp, men millionene har rullet i mange år. I NTNU og Sintef frykter de at en utsettelse gjør prosjektet mange hundre millioner kroner dyrere.