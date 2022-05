Etterforsker seksuell handling uten samtykke på russefest

Jeg var invitert til NRK for å snakke om det å være døv – men uten å nå de døve

Saken oppdateres.

- Fornærmede er en jente under 16 år, mens mistenkte er en 17 år gammel gutt, opplyser seksjonsleder ved Orkland politistasjon, Randi Fagerholt.

Den mindreårige jenta ble ifølge Fagerholt fraktet til voldtektsmottaket ved St. Olavs hospital natt til 17. mai. Fagerholt er på nåværende tidspunkt usikker på om det der ble sikret bevis.

Episoden skal ha skjedd utendørs i forbindelse med et offentlig arrangement på Storås i Orkland kommune. Det skal ha vært mye folk til stede.

Ikke tidligere kjent for politiet

Seksjonslederen forteller at den 17 år gamle gutten ikke tidligere er kjent for politiet, og at han har status som mistenkt.

- Han er avhørt, men avhøret er ikke ferdig ennå. De har motstridende forklaringer, sier hun.

Den fornærmede er ikke formelt avhørt onsdag morgen like før klokka 10.00.

Skal avhøre vitner

Politiet har navngitte vitner de skal avhøre.

- Det gjenstår en del etterforskning, men dette er en sak som prioriteres, sier Fagerholt.

Fagerholt ønsker ikke å si mer om saken på nåværende tidspunkt.

Den mistenkte har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer.