Nok en Ap-topp søker seg bort fra politikken: - Uroen har gått inn på oss alle

Leder for transportutvalget i Trøndelag, Kristian Torve (Ap), tar ikke gjenvalg i 2023. Han mener frafall blant unge politikere er et tegn på at Ap må jobbe hardere for å få unge folk til å stille på lista.