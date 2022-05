– Det er fare for at det var denne regjeringa som sviktet da det gjaldt, sa Karianne Tung (Ap) i bystyret torsdag. Bystyret vedtok en uttalelse der trondheimspolitikerne ber Stortinget rydde opp etter regjeringa og ta ansvar for at arbeidet med Ocean Space Centre kommer i gang etter planene.