Leder i vekterselskap: - Nasjonaldagen har blitt den store festdagen

- Det er et paradoks at barnas dag har blitt en dag for fest og fyll. Mange velger å drikke alkohol under feiringer, og det skal de få lov til, men det handler om å holde det på et nivå der man også tar hensyn og skjermer andre, sier generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av og til, Ragnhild Kaski.