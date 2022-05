Hard kritikk mot regjeringen: - Holder forskerne og Trøndelag for narr

Regjeringen vil utsette Ocean Space Centre for å spare penger i en vanskelig økonomisk tid. Samtidig viser Sintef NTNUs regnestykke at utsettelse vil koste skattebetalerne opp mot 750 millioner. Langt mer enn innsparingen på å vente med bygging. Statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt at han vil se på regnestykket fra Sintef en gang til.