Natt til tirsdag gikk fristen ut for å si ja eller nei til gjenvalg for de sittende Ap-representantene i bystyret i Trondheim. Ettersom Rita Ottervik er inne i sin siste periode, er det knyttet stor spenning til hvem som blir partiets ordførerkandidat. Og også hvem som til slutt på kommer på lista for Trondheim Ap.