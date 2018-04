Per Sandberg forklarte seg i retten i dag

Witzøe eier lakseaksjer for over 20 milliarder kroner

Saken oppdateres.

Det var på forhånd knyttet spenning til Sandbergs forklaring, men fiskeriministeren fikk i retten ikke spørsmål som gikk inngående på det som kunne være politisk følsomt for statsråden. Sandberg uttalte seg positivt om Frode Reppe, som har saksøkt sin arbeidsgiver Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). Reppe mener han er blitt utsatt for en usaklig, og dermed ulovlig, oppsigelse.

Lobbyist i retten Frode Reppe, fagsjef og kommunikasjonssjef i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), har saksøkt sin arbeidsgiver for usaklig oppsigelse. Bakgrunnen for oppsigelsen er hvordan Frode Reppe har utøvd sin jobb som lobbyist for bransjeorganisasjonen NSL. Reppe ble oppsagt noen måneder etter at tidligere Frp-statsråd Robert Eriksson overtok som sjef i NSL. Rettssaken pågår i Sør-Trøndelag tingrett frem til fredag 27. april.

- Vi politikere kommer ingen vei uten fremoverlente næringsaktører, sa Sandberg i sin vitneforklaring i rettssaken om den oppsagte lobbyisten Frode Reppe.

Vitneforklaring

Sandberg forklarte seg som vitne i rettssaken på grunn av en e-post-melding som Frode Reppe mente å sende til statsrådens private e-post-konto. E-posten kom aldri frem til statsråd Per Sandberg. På grunn av en tastefeil, havnet e-post-meldingen til Per Sandbergs svenske navnebror. Meldingen er viktig i rettssaken fordi den er brukt som én av flere årsaker for hvorfor NSL sa opp Frode Reppe.

Politisk kinkig for Sandberg

For statsråden har den omstridte e-posten en annen side, fordi den har kastet en mistanke om at Per Sandberg som fiskeriminister driver politikk i det skjulte. Det lobbyisten Frode Reppe har sagt i retten om den omstridte e-posten, samsvarer ikke med forklaringen Per Sandberg har gitt i Stortinget om samme sak. Sandberg skrev i et brev til Stortingets kontroll og konstitusjonskomité at det ikke finnes noen hemmelig bak-kanal til ham som statsråd. Reppe har i sin forklaring i retten denne uken sagt at det var Sandberg selv som ga ham e-post-adressen hans og at statsråden ønsket informasjon fra ham via denne e-post-adresssen.

Det kan være straffbart å forklare seg uriktig for en domstol. En som avgir forklaring i retten, må forsikre at han eller hun vil «fortelle den hele og fulle sannhet». Det forsikret også Sandberg før han startet på sin forklaring.

Omstridt e-post

Den omstridte e-postmeldingen ble sendt til Per Sandberg 23. november 2016. Robert Eriksson, adm.direktør i NSL og tidligere Frp-politiker, sa tidligere denne uken i sin forklaring i retten at e-posten til fiskeriministeren er en av årsakene til at hans tillit til Frode Reppe sviktet. Eriksson har tidligere vært regjeringskollega med Per Sandberg. Eriksson var arbeidsminister i Erna Solbergs regjering fra 2013 til 2015.

Ble tatt opp i Stortinget

Etter at den omstridte e-posten til Per Sandberg ble kjent i fjor sommer, ble saken tatt opp av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Komiteen sendte Sandberg spørsmål om e-post-saken. I sitt svar til komiteen 31. oktober 2017 skriver Sandberg at det ikke finnes noen hemmelig bak-kanal til ham som statsråd eller andre i hans politiske stab. Fiskeriministeren skriver videre at alle henvendelser som berører hans virke som statsråd blir journalført, også henvendelser som måtte komme utenfor hans offisielle e-post-adresse. I sitt svar til Stortinget legger Sandberg likevel til at han ikke kan garantere at han aldri har oppgitt sin private e-post-adresse til lobbyister, NSL inkludert.

Her er brevet fra Per Sandberg til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité.

- Det var ikke jeg som valgte kjøkkenveien

I sin partsforklaring i arbeidsrettssaken sa Frode Reppe at det var statsråden selv som ga ham sin private e-post-adresse. I følge Reppe skal Sandberg etter et møte i departementet ha vinket Reppe inn på sitt kontor. Der ga Sandberg ham sin private e-post-adresse.

– Jeg ba aldri om å få epostadressen til Sandberg. Det var ikke jeg som valgte kjøkkenveien. Sandberg ville ha sensitiv informasjon på det viset. Det kan jeg forstå, fortalte Reppe i tingretten.

Private meldinger til statsråder er omstridt blant annet fordi det åpner for at post til en statsråd ikke blir ført i offentlig tilgjengelige postjournaler.

E-posten fra Reppe til Sandberg er omstridt også på grunn av innholdet i meldingen. Innholdet handlet om det betente forholdet mellom politikere, oppdrettsnæring og lakseforskere om lakselus.