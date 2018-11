Solcelleanlegg på Tiller skal drive varebiler

Saken oppdateres.

Nå har grossistbedriften fått Trondheim kommunes energipris for 2018. Prisen ble kunngjort på et arrangement ved Hovedbiblioteket torsdag formiddag.

I 2016 installerte Asko et av Norges største solcelleanlegg på bedriftens enorme bygg på Tiller. I desember i fjor ble det startet produksjon av hydrogen som skal forsyne Askos varebiler i Midt-Norge med rent, utslippsfritt drivstoff. De første hydrogenbilene kommer til Trondheim senere i november.

Utslippsfri

Asko Midt-Norge er en av de første transportbedriftene i Norge og resten av verden som tar sikte på å bli klimanøytral. Når alt er på plass, skal verdikjeden bli slik: Solceller skal produsere elektrisitet, deretter skal elektrisiteten omdannes til hydrogen, som deretter blir drivstoff i Askos varebiler og lagertrucker.

I fjor fikk Asko de første av flere gaffeltrucker som skal drives med klimasnilt hydrogen. Grossistbedriften har vært nødt til å vente på de første varebilene, rett og slett fordi det ikke fantes varebiler som bruker hydrogen som drivstoff før Asko bestilte dem fra Scania. Det svenske storbilkonsernet har brukt det siste året til å utvikle hydrogenvarebiler på grunn av bestillingen fra Asko.

«Oppsiktsvekkende pionerinnsats»

Juryen skriver i begrunnelsen for tildelingen til Asko blant annet dette: «Juryen mener at Asko gjør en oppsiktsvekkende pionerinnsats gjennom fullskala utprøving av hydrogen til langtransport under krevende norske forhold og til bruk i sitt lokale lageranlegg med hydrogendrevne trucker.»

Juryen skriver videre at «klimapåvirkning fra transportsektoren er blant våre store miljøutfordringer og juryen ønsker å premiere aktører som går foran med konkrete utslippsreduksjoner.» I begrunnelsen for prisen blir det videre fremhevet at hydrogenprosjektet hos Asko på Tiller er et «barrierebrytende og teknologisk sett utfordrende utviklingssamarbeid med bilprodusent, forskningsmiljøer og andre» og at det «hever hydrogenkompetansen i transport- og engrosbransjen, og bidrar til å skape et større marked for hydrogenbaserte løsninger.»

Klimaengasjement

En viktig årsak til klimaengasjementet i Norgesgruppen og Asko er Torbjørn Johannson (70). Han har sammen med sin bror vært medeier i Joh. Johannson, som eier Norgesgruppen og Asko. Torbjørn Johannson er styreleder i Asko, som distribuerer varer for Norgesgruppens dagligvarekjeder.

I et intervju i Adresseavisen i desember i fjor sa Torbjørn Johannson at han mener flere i næringslivet bør gjennomføre klimatiltak.

- Det er mye næringslivet kan gjøre på egen hånd for å kutte klimautslipp, uten at de må vente på myndigheter og kunder. Det er ikke noe å vente på. Det er bare å gjøre det, sa Johannson.

Tobb og Kiwi

To virksomheter fikk hederlig omtale da Trondheim kommune delte ut kommunens energipris: Boligbyggelaget Tobb og Kiwi-kjedens butikk på Dalgård på Byåsen. Kiwi-kjeden eies av Norgesgruppen.

Trondheim kommunes energipris er en hederspris som deles ut til «virksomheter, prosjekter eller personer som går foran med fremtidsrettede løsninger for reduserte klimautslipp og mer effektiv energibruk i Trondheim.» Energipris ble delt ut av varaordfører Ola Lund Renolen (MDG). Jørn Endresen, direktør i Asko Midt-Norge, tok imot prisen på vegne av bedriften.

Juryen leder er kommunalråd Erling Moe (V). De øvrige medlemmene kommer fra administrasjonen i Trondheim kommune, Enova, NTNU, Næringsforeningen og Naturvernforbundet. Energiprisen er blitt delt ut siden 2007. I 2017 ble prisen tildelt Studentsamskipnaden for studentboligene Moholt 50/50.