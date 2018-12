Per Tovmo er øyne og ører for sentralbanksjefen

- Hele Eikrem-saken vitner om at det er et kulturproblem på NTNU

Saken oppdateres.

- Hei, Per, sier Finn Dybdalen, sentersjefen ved City Syd, når han hilser på Per Tovmo.

De to er gamle kjente etter at Per har intervjuet Finn en rekke ganger de siste årene. Per Tovmo er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved NTNU. I tillegg til undervisning og forskning ved universitetet, er Per engasjert av Senter for Økonomisk forskning (SØF) for å måle temperaturen for rikets økonomiske tilstand.

Fire ganger per år

Fire ganger i året drar Tovmo og hans kolleger rundt og intervjuer bedriftsledere i Trøndelag. Svarene som bedriftene gir, inngår i det som heter Norges Banks regionale nettverk. I tillegg til prisstigning, eksportinntekter, økonomisk vekst og en rekke andre faktorer, er svarene fra disse intervjuene det som gir sentralbanken innsikt i hvordan det står til i norsk økonomi.

- Vi spør om mange saker som beskriver hvordan utviklingen har vært i bedriftene, men vi har også en rekke spørsmål om hvordan de tror utviklingen vil bli de neste 6 og 12 månedene, sier Per Tovmo.

Spør om arbeidskraft

Til intervjuet med Finn Dybdalen på City Syd kommer Tovmo med spørsmål om etterspørsel, produksjon, investeringer, sysselsetting, kostnader og priser.

- Denne gangen har vi også med et spesialtema der vi har inngående spørsmål om kapasitet og tilgang på arbeidskraft, sier Tovmo.

Per Tovmo har vært med på disse intervjurundene siden Norges Banks regionale nettverk ble etablert tidlig på 2000-tallet. Norges Bank har sju regionale nettverk som gir sentralbanken innspill om hvordan det står til i næringslivet.

- For å få tidlig informasjon

- Jeg gjorde det første intervjuet i september 2003. Siden den gang har jeg gjennomført rundt 600 intervjusamtaler.

- Hvorfor gjør Norges Bank dette?

- Det er for å få tidlig informasjon om utviklingen i økonomien. Statistikk er per definisjon historie, så det at vi snakker med bedriftene, gir kunnskap om hvordan økonomien kommer til å utvikle seg.

- Hvor treffsikre er dere?

- Vi er flere ganger blitt evaluert, og det viser seg at vi treffer ganske godt, særlig om produksjonsutvikling og arbeidskraft. Vi er litt dårligere når det gjelder investeringer og prisutvikling, men generelt treffer vi ganske godt.

Per Tovmo forteller at de i hver av de fire årlige intervjurundene er i kontakt med 45 bedrifter.

- Vi har et utvalg av bedrifter, og prøver å ikke intervjue hver av dem mer enn én gang i året. Det greier vi stort sett, sier Tovmo.

I Trøndelag har SØF rollen som Norges Banks regionale nettverk. Fra tre til fem personer fra SØF deltar i hver intervjurunde.

Mangler arbeidskraft

Foruten generelle spørsmål som er identiske i alle intervjurunder, blir bedriftene forelagt spesialtema der Norges Bank ønsker mer inngående innsikt i hva bedriftene tenker og gjør. Funnene som Norges Bank offentliggjør i desember er basert på intervjuer som ble gjennomført i november. I november-intervjuene var tilgang til arbeidskraft spesialtema. Arbeidsledigheten er svært lav, og fra flere hold blir det uttrykt bekymring for at knapphet på arbeidskraft begrenser veksten i norsk økonomi.

- Vi begynner å få en veldig høy kapasitetsutnyttelse. Dette ønsker derfor Norges Bank å få vite mer om, sier Tovmo.

Men det er altså Per Tovmos analyse, ikke sentralbankens. Norges Banks offisielle standpunkt, i hvert fall frem til rentemøtet i neste uke, er at den såkalte kapasitetsutnyttelsen er nær et normalt nivå.

Børssensitiv kunnskap

4. desember offentliggjorde Norges Bank rapporten fra de regionale nettverkene. Hovedkonklusjonen fra sentralbankens kontakter i Trøndelag og resten av landet er fortsatt god vekst i næringslivet og at veksten vil fortsette i første halvår 2019. 13. desember kommer sentralbankens neste rentebeslutning. Der er rapporten fra det regionale nettverket en del av beslutningsgrunnlaget. Det er ikke ventet at styringsrenten vil bli endret i desember. Norges Bank har tidligere varslet at den neste av flere renteøkninger trolig vil skje i første kvartal 2019, det vil si i løpet av de tre første månedene neste år.

- Rapporten fra det regionale nettverket blir offentliggjort før rentebeslutningen slik at finansmarkedene får tilgang til denne informasjonen før rentemøtet, sier Per Tovmo.

Svarene fra Finn Dybdalen og de andre bedriftslederne som inngår i Norges Banks regionale nettverk er børssensitiv informasjon. Derfor får ikke Adresseavisen være til stede under intervjuet. Men det Dybdalen fra sitt utsiktstårn på City Syd mener om den økonomiske fremtiden, det er ikke hemmelig.

- Har betydning

- Detaljhandelen er akkurat nå i en fase med liten eller ingen vekst. Det er gjengs for alle, også for oss. Vi har vært med i Norges Banks regionale barometer i mange år, så vi har vært med både på opp- og nedturer, sier Finn Dybdalen.

Han vet at utviklingen i detaljhandelen er et viktig økonomisk barometer for resten av samfunnet, og er derfor klar over at det han og andre handelsbedrifter sier om fremtiden har betydning for Norges Banks beslutning om styringsrenta.

- Det vi forteller dem er relevant informasjon for flere, konstaterer Dybdalen.

Kamp om arbeidskraft

Sjefen for de 74 butikkene på kjøpesenteret City Syd har et krystallklart svar også på Norges Banks spesialtema:

- Butikkene må bruke mer tid enn før for å letere etter de gode arbeidstagerne. Arbeidsmarkedet er stramt, og det er kamp om arbeidskraften. Det merker også vi, sier Finn Dybdalen.