- 2018 ble litt av et år for oss, sier Wenche Bakke som åpnet Lille Martine for 19 år siden. Og flere har lagt merke til suksessen for klesbutikken med barneklær. Da Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Danske Bank delte ut prisen «Årets handelsbedrift 2018» onsdag ble nettopp Lille Martine vinneren.