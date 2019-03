Folkeinvest biter i det sure eplet

- Vi har bestemt oss for å søke konsesjon. Det har vært nyttig å teste ut lovverket for folkefinansiering, og det har vært tydelig at loverket ikke er klart nok for denne typen virksomhet. Nå er det viktig for oss å få virksomheten godkjent. Det innebærer at Folkeinvest vil være på lufta igjen i løpet av sommeren, sier Øyvind Fries, daglig leder i Folkeinvest.