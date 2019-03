Banksjefen mener samfunnet har behov for små lokalbanker

Vogntog, biler og busser ruller forbi på E6 som om halvannet år blir lagt om og rundt sentrum i Soknedal. I et bygg med hovedveien gjennom Norge som nærmeste nabo, har Siri Fossum og de andre i Soknedal Sparebank i Midtre Gauldal kommune utsikt til sin lille del av verden. Å kalle Soknedal sentrum et pulserende sted er nok å ta i litt for mye.