Denne dingsen lar veimyndighetene sjekke kjøre- og hviletid trådløst

Norbit er i ferd med å bli en av Trondheims aller største teknologibedrifter, delvis takket være en oppfinnelse som gjør det mulig med trådløs avlesning av ferdsskrivere i store kjøretøy.

I ferdsskrivere

- Vi er veldig fornøyde og ikke så rent lite stolte, sier konsernsjef Per Jørgen Weisethaunet i Norbit Group AS.

Norbit har utviklet en enhet som måler noen få centimeter og som vil bli montert i ferdsskriverne i tre av fire nyregistrerte nyttekjøretøy i Europa som veier over 3,5 tonn. Denne dingsen, en trådløs kommunikasjonsløsning for ferdsskrivere, gjør det mulig å avlese kjøre- og hviletid uten at bilene blir fysisk stanset.

En halv million kjøretøy per år

I EU blir det hvert år nyregistrert om lag en halv million kjøretøy som har ferdsskrivere. Fra 15. juni i år innfører EU krav om at ferdsskrivere skal kunne avleses trådløst. Enheten fra Trondheim skal brukes av det tyske selskapet Continental Automotive, som leverer rundt 70 prosent av ferdsskriverne i Europa. Det vil si at oppfinnelsen fra Norbit vil bli montert i minst 350 000 kjøretøy hvert år frem til 2024, kanskje enda lenger.

I alt er det i Europa om lag 6,3 millioner kjøretøy med ferdsskrivere, men foreløbig har EU ikke innført krav om at også eldre biler skal ha trådløs avlesning.

Trådløs avlesning

- Utstyret som leser av dataene kan være fastmontert langs veistrekninger, eller de kan være i mobile enheter. Poenget er uansett at veimyndigheter og politi kan nøye seg med å stanse bare de bilene som har brutt kjøre- og hviletidsbestemmelser. Den trådløse avlesingen gjør kontrollene langt mer effektive, sier Weisethaunet.

Takker EU for påbud

Norbit-sjefen takker EU for at det blir påbudt med utstyr som gjør det mulig med trådløs avlesning av ferdsskrivere.

- Da forbudet var på trappene, kastet vi oss rundt og utviklet denne løsningen. Vi har brukt to-tre år på produktutvikling og for å selge systemet til det tyske konsernet Continental Automotive, som er Europas desidert største leverandør av ferdsskrivere med en markedsandel på rundt 70 prosent. At Continental velger Norbit som leverandør fremfor å utvikle det selv er en stor fjær i hatten for oss.

Lønnsom, kraftig vekst

Kontrakten med tyskerne er slik at Weisethaunet ikke kan si noe om samlet verdi av avtalen eller pris per enhet. Kontrakten løper frem til 2024.

- Denne avtalen bidrar til at Norbit får kraftig vekst. I 2018 økte omsetningen med 25 prosent, da på grunn av andre produkter. Vi antar at veksten blir enda høyere i 2019, delvis på grunn av kontrakten i Tyskland, sier Per Jørgen Weisethaunet.

I næringslivet er det ikke alltid slik at sterk omsetningsvekst blir fulgt av økt lønnsomhet.

- Men for oss er det faktisk det. I 2018 vokste omsetningen langt mer enn kostnadene. Derfor har vi økt inntjeningen mye. Slik vil det bli også i 2019, sier han.

Norbit-konsernet hadde i 2018 et overskudd før skatt på 54,9 millioner kroner, mot 4,8 millioner i 2017.

Vokser på listen

Norbit er ifølge den nyeste oversikten fra Impello den åttende største teknologibedriften i trondheimsregionen. Trådløse ferdsskrivere kan føre til at bedriften klatrer på oversikten som er en slags bibel for teknologiselskapene.

De to største forretningsområdene for Norbit er programvare og systemløsninger for maritim sektor og informasjonssystemer for veitrafikk.

Bedriften har rundt 250 ansatte. Av disse jobber om lag 50 ved hver av fabrikkene i Selbu og Røros, 90 i Trondheim, mens resten er fordelt ved datterselskaper i elleve land. Av de 90 ved hovedkontoret i Stiklestadveien i Trondheim er 65 utviklingsingeniører.

Vanskelig, ikke lett

Norbit har nærmest gjort det til forretningsidé å utvikle teknologi og systemer som er vanskelig å lage.

- Vi er leverandør av skreddersydd høyteknologi i utvalgte nisjemarkeder. Vi leter etter nisjer der potensialet er stort, men heller ikke for stort, for da kommer det gjerne noen og vil gjøre det samme. Når vi går løs på et problem, tar vi utgangspunkt i at dette er vanskelig å få til. Da gjør vi det. Er det lett å få til, orker vi ikke. Da kan hvem som helst gjøre det, og vår innovasjon blir for enkel å kopiere, sier Weisethaunet.

- En våt drøm

Han legger til at kontrakten om trådløs avlesning av ferdsskrivere er første gang Norbit har greid å lage en hel verdikjede fra utvikling og salg frem til et globalt marked.

- Det har vært en våt drøm for oss å få til noe slikt, sier konsernsjefen i Norbit, Per Jørgen Weisethaunet.