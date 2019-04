Du spiser laks, men hva spiser laksen?

Samuel Yitbarak (36) sjekker prøven av laksefôret nøye. Han står i et laboratorium i Mowis fiskefôrfabrikk på Valsnes i Bjugn, en av Trøndelags største bedrifter. Samuels jobb er å finne best mulig anvendelse av de 33 råvarene som Mowi bruker for å lage fôr til oppdrettskonsernets laks. Hvis han mener sammensetningen må endres, blir den det. Han kom fra Eritrea til Norge for åtte år siden. Nå har han mastergrad og er ekspert på fiskefôr for verdens største lakseprodusent.