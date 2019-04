Nå blir også kredittkortene du ikke bruker gjeld

- Et samboer- eller ektepar har ofte et par kredittkort hver som de ikke bruker. Dersom kredittgrensen for disse fire kortene er 50 000 kroner, så vil paret få registrert 200 000 kroner i lån neste år. Det selv om de ikke har brukt kortene. Egenkapitalbehovet for kjøp av bolig er minst 15 prosent, så dette kan få konsekvenser i et boligkjøp.