Kan bli sammenslåing av Fosen-banker

- Bakgrunnen er blant annet at myndighetene stiller større krav til bankene. Vi vil se om en sammenslått bank på Fosen kan være en bedre bank for både privat- og bedriftsmarkedet. Fosen opplever vekst på flere områder, og etterhvert kommer man til et punkt hvor enkelte bedriftskunder blir for store, sier Skjalg Ledang, styreleder i Ørland Sparebank.