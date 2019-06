Trege trøndere vil ikke binde renta, men Mona er et unntak

- Jeg har ikke helt bestemt meg, men kommer trolig til å gjøre om lånet til et fastrentelån med fem års binding. Over tid betaler jeg trolig litt ekstra på den måten, men fordelen er at jeg da vet på krona hvor mye jeg skal betale. Da vet jeg hvor mye jeg har å rutte med, sier Mona E. Nøstdahl, lærer ved Levanger ungdomsskole, bosatt i Verdal og eneforsørger for to barn på åtte og 12 år.