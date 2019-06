Slutt på nybilsalg for 108 år gammel familiebedrift i Trondheim

Bertel O. Steen har som norsk importør av Opel tatt over 100 prosent av aksjene i Opel Norge, og avgjort at de selv vil selge Opel i Trondheim. Det betyr at Maskinagentur AS, en familiebedrift med 108 år lang historie ikke lenger får selge Opel. Maskinagentur solgte sin første Opel allerede i 1912.