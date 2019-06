Lån blir dyrere i Trøndelags største bank

Saken oppdateres.

Renteøkningen i sparebanken kommer fem dager etter at Norges Bank i forrige uke foretok den tredje økningen i styringsrenta siden september i fjor. Norges Bank økte 20. juni styringsrenta fra 1,00 til 1,25 prosent.

- Det var forventet at Norges Bank skulle heve renten ytterligere. Vi tror derfor boliglånskundene er forberedt på dette, og at de raskt vil kunne innstille økonomien på noe økning i kostnadene. Samtidig er det viktig at kundene sørger for at de er i stand til å håndtere en høyere rente på boliglånet, sier konserndirektør Nelly Maske i Sparebank 1 SMN.

Hun anbefaler fastrenteavtale for kunder som ikke ønsker å være sårbare for risikoen med flytende rente. Som Adresseavisen har skrevet, er renta på fastrentelån for tiden i mange tilfeller lavere enn renta på lån med flytende rente.

Sparebank 1 SMN opplyser i en melding at banken også setter opp renten på enkelte innskudd med inntil 0,25 prosent.

For eksisterende lån gjelder de nye rentebetingelsene fra 15. august. Nye lån blir dyrere allerede fra 1. juli.