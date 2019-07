- Det er med tungt hjerte at styret måtte konkludere med at det ikke var noen annen utvei. Det har over en tid vært gjennomført et omfattende arbeid for å finne en løsning på de økonomiske problemene selskapet har hatt, men det har ikke lykkes å få på plass tilstrekkelig finansiering, sier daglig leder Håvard Sivertsen.