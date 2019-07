Torbjørn Skeis samvirkelag tar to jafs i nord

Coop Midt-Norge vokser og blir størst i Norge når samvirkebedriften tar et stort jafs i Helgeland og et lite i Nærøy. Torbjørn Skei, sjefen i Coop Midt-Norge, sier han ikke har planer om å forsyne seg med samvirkelag sør og sørvest for Trondheim.