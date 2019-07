Kioskene er iferd med å dø ut

- Det er synd at det blir stadig færre kiosker. Jeg er innom her nesten hver dag. Her er det hyggelig betjening som hilser og som det er koselig å prate med, sier Odd Birger Nilsen, stamkunde hos Mix-kiosken ved Bakke bru. Her leverer han tippekupongen og satser noen kroner på på Viking lotto.