Utvikler droneteknologi i Trondheim og har fått James Murdoch på laget

Danskene Kim Lynge Sørensen og Kasper Trolle Borup ble i 2013 ferdig med sine mastergrader i robotikk ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Samtidig tok NTNU turen blant annet til Danmark for å rekruttere nye doktorgradsstudenter til sitt nye senter for robotikk og autonome systemer. Det ble veien videre for guttene.