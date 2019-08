Efta-domstolen snur i sak om millionsøksmål mot AtB 

– Bygget vil bli et monument over det norske avgiftsnivået på mat- og drikkevarer

Saken oppdateres.

Fosen-linjen har krevd 83 millioner kroner i erstatning fra AtB, etter at anbudsrunden på ferjestrekningen Brekstad-Valset i 2013 ble annullert på grunn av formelle feil i saksbehandlingen.

– Vi er veldig godt fornøyd med å få slå fast dette, det er det ingen tvil om. Jeg vil tro det er mange oppdragsgivere som trekker et lettelsens sukk nå, sier AtBs advokat Goud Helge Homme Fjellheim hos advokatfirmaet Haavind, til nettstedet Rett24.

Når erstatningssøksmålet 27. august skal opp for norsk Høyesterett, så vil Efta-domstolens nye avgjørelse legges til grunn for behandlingen.

Dette er saken

I 2013 utlyste AtB en anbudskonkurranse for drift av sambandet Brekstad – Valset. Fosen-linjen AS, Norled AS og Boreal Transport Nord AS leverte alle anbud, og AtB tildelte kontrakten til Norled. Fosen-linjen brakte saken inn for retten da de mente at Norled hadde vunnet kontrakten ved å oppgi urealistiske utslippstall.

Anbudene skulle dømmes etter tre kriterier: pris 50 prosent, kvalitet 25 prosent og miljø 25 prosent. Fosen-linjen mente de selv hadde vunnet kontrakten dersom Norled hadde brukt realistiske utslippstall. Dette fikk Fosen-linjen medhold for både i Sør-Trøndelag tingrett, og etter en anke, i Frostating lagmannsrett. Kontraktsinngåelsen mellom AtB og Norled ble dermed stoppet.

Det ble arrangert tre nye anbudsrunder for perioder mellom 2015 og 2029, men Fosen-linjen leverte ikke anbud på disse. De måtte ha bygget ut flåten sin, for å betjene rutene, og så ikke dette lønnsomt for korte perioder. Den lengste anbudsrunden fra 2019 til 2029 hadde flere ruter, og var for omfattende for Fosen-linjen.

Etter at resultatet i anbudsrunden i 2013 ble annullert som følge av de formelle feilene krevde Fosen-linjen 83 millioner av AtB som erstatning for tapt fortjeneste som følge av at de ikke vant anbudet.

To runder i Efta-domstolen

I første runde i Efta-domstolen i 2017 ga domstolen Fosen-Linjen medhold i dette erstatningskravet, og uttalte at ethvert brudd på anbudsreglene kunne føre til krav om erstatning for tapt fortjeneste for den som tapte en anbudskonkurranse.

Det spesielle er at etter anmodning fra norsk Høyesterett har saken nå igjen vært oppe i Efta-domstolen. Det har vært utskiftninger i domstolen, og Carl Baudenbacker som i 2017 var domstolens president er nå gått av med pensjon. Han har vært sterkt kritisk til at saken kommer opp i retten på nytt, og mener det utfordrer domstolens troverdighet. Ingen av de tre dommerne som avgjorde saken i 2017 var med på torsdagens nye uttalelse i Fosen-saken.

Sak til Høyesterett

Nå mener Efta-domstolen at EU-retten «krever ikke at ethvert brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i seg selv er tilstrekkelig til å tilkjenne erstatning for tap av fortjeneste.» Dette er stikk i strid med avgjørelsen fra 2017. Etter denne endringen skal saken nå opp i norsk høyesterett den 27. August, og der skal den nye uttalelsen legges til grunn.

