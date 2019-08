I Juni ble det klart at Flybussen tapte kampen om Værnes-anbud. Det betyr at anbudsvinner Unibuss som kjører Værnes-ekspressen får enerett på å benytte oppstillingsplassene for buss like utenfor ankomsthallen på Værnes. Konkurransen mellom de to aktørene vil dermed svekkes, da Flybussen ikke lenger får ta på passasjerer helt inne ved flyplassen.