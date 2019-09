To erfarne gründere skal investere i nye gründere

I konkurranse med seks andre forvaltningsselskap har Trondheimsbedriften Proventure vunnet en konkurranse om å forvalte 150 millioner statlige kroner via Innovasjon Norge i et nytt såkornfond. Pengene skal investeres i norske oppstartsbedrifter. I tillegg til pengene fra staten, har Proventure som ambisjon å skaffe tilveie 350 millioner kroner i private midler, slik at fondet som skal investere i digitale oppstartsbedrifter blir på en halv milliard kroner.