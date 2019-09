Ny boliglånforskrift kan gjøre at Stine (26) ikke får kjøpe så dyr bolig som hun egentlig har råd til

Finanstilsynet vil at grensen for maksimal gjeldsgrad reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt. I tillegg kreves det at boligkjøperne har 15 prosent egenkapital. Bankene har likevel mulighet til å gjøre unntak for å bistå kunder i spesielle situasjoner. Dette gjelder i dag for opptil ti prosent av totalt lånevolum hvert kvartal. Finanstilsynet vil at denne kvoten reduseres til fem prosent