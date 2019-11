Oppdrettslaks kan få fôr fra skogen

Fredag ble det offisielt at skog og trær er et særlig satsingsområde for Norge. Det er kanskje en selvfølge, når vi vet at Norge er den vestligste utpost for verdens største barskogbelte som strekker seg gjennom Nord-Amerika og Russland, før havet overtar på norskekysten. Det har vært mange fagre ord og luftige tanker om at skog og trær både kan redde klimaet og erstatte plast, men hittil har dette i liten grad blitt omsatt til store industrisatsinger.