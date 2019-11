Nå skal guttene ha permanent

- Det ble slett itj gæli dette, smiler Sondre Skjevik etter at spolene er tatt ut av håret og laget masse krøller i det vanligvis helt rette håret. Etter to timer i frisørstolen hos barberer og frisør Yana Gunnes i Cowboys and Angels-salongen på Moholt er 21-åringen klar for førjulsfestligheter med trendy hår: «Skin fade», som er gradert barbering, på sidene og masse viltre krøller på toppen.