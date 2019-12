Hun blir ny finansdirektør i Polaris Media

47 barn evakuert etter at skolebuss hang over skrent

Her ser Tonje på et hjerte inne i kroppen

Saken oppdateres.

Veiseth har vært ansatt i oljeteknologiselskapet EMGS siden 2007, og vært finansdirektør der siden 2016. Før dette jobbet hun som revisor i EY i 7 år.

- Jeg er svært tilfreds med at Veiseth begynner som CFO i Polaris Media. Veiseths erfaring passer godt med vår virksomhet, og jeg regner med at hun raskt vil innta en viktig rolle i utviklingen av selskapet, skriver konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media i en børsmelding mandag ettermiddag.

Veiseth har studert både på NHH og BI, og er utdannet både som statsautorisert revisor og siviløkonom.

Stor vekst

- Polaris Media har hatt et meget spennende år i 2019 med god underliggende drift og investeringene i Stampen Media i Syd-Sverige og Polaris Media Sør, som vil bety en stor vekst for konsernet både i omsetning og antall abonnenter. Vi ser fram til å få Hege med på laget, skriver Koch i børsmeldingen.

Veiseth erstatter Per Olav Monseth, som tidligere i høst tok over som daglig leder i investeringsselskapet Salvesen & Thams Invest. Dette selskapet har Witzøe-familien som største eier, og har blant annet investert i netthandelsuksessen Get Inspired og boreteknologibedriften Devico. De eier også Bitastad AS, som blant annet står bak restaurant- og kafékjedene Sabrura, Jordbærpikene og Big Bite.

LES MER: De overtar investeringene når Witzøe går for modellkarriere i USA

Nye finansdirektører

For litt under en måned siden ble det kjent at Håkon Brækken, som ble konstituert som finansdirektør i Polaris Media da Monseth forlot selskapet, vil starte i en tilsvarende stilling i eiendomsselskapet R. Kjeldsberg AS. EMGS varsler mandag ettermiddag at de har konstituert Anders Eimstad som ny finansdirektør etter Hege Aasen Veiseth.