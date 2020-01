Spår et godt boligmarked i 2020

- Januar har historisk vist seg å være en god måned å selge bolig i. Jula er tid for familiediskusjoner, og planlegging av bosituasjon er et tema mange diskuterer. Dermed kommer det typisk mange nye interessenter på boligjakt i januar, og det kan være et godt tidspunkt å legge boligen ut for salg, sier Valstad og viser til at bare Eiendomsmegler 1 la ut omkring 170 nye boliger for salg i Trondheim ved inngangen til julehøytiden.