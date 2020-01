For kjøperen er hovedverdien på eiendommen de over 36 000 målene med jakt- og fisketerreng rundt Holden Gård. Eiendomsinvestor Øyvind Christensen har betalt 26 millioner kroner for den gamle gården i Tufsingdalen i Os kommune, sør for Røros, gjennom sitt selskap Holden gård AS.