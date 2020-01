Inger Johanne må betale 18 000 kroner for en parkeringsplass hun ikke har bruk for

Det er opprør i et stort borettslag på Bromstad i Trondheim fordi husleia øker kraftig. Noen av beboerne har fra årsskiftet fått en husleieøkning på nesten 50 prosent. Hovedårsaken er at alle beboere må betale for parkeringsplass, også de som ikke har bil.