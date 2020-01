Eks-advokat dømt til fengsel for underslag

Mannen i 50-årene møtte fredag formiddag i en tilståelsessak i Sør-Trøndelag tingrett. Allerede fredag ettermiddag var dommen klar. I avgjørelsen fra tingretten blir han dømt for begge de to punktene han har vært anklaget for, det vil si underslag av klientmidler for til sammen 8,8 millioner kroner og for at han tre ganger kjøpte seksuelle tjenester fra en person som var 17 år.