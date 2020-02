Styreleder i konfliktfylt borettslag beskyldes for rolleblanding

Eiendomsinvestor Terje Bye (40) blir beskyldt for en rekke rolleblandinger knyttet til at han er styreleder i Bromstadenga borettslag. Selv avviser han beskyldninger om at han skal ha skodd seg på styrevervet og den omstridte utbyggingen i borettslaget.