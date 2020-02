Utbygger var for kjapp i Malvik

På Saksvik mellom Hundhammeren og Vikhammer, ved gamle E6 gjennom Malvik, står tuftene av et for lengst avsluttet stykke landbruksvirksomhet. Som mange steder i Trøndelag og ellers i landet står det her gårdsbygninger som er sterkt preget av forfall. Så sterkt preget at noen av dem har falt sammen. Bygningsvern gjør at det likevel ikke er bare, bare å rive slike bygg, selv om sopp og råte langt på vei har vunnet kampen om bygningenes fremtid.