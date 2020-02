Slik skal kyr på Gåsbakken bli en del av løsningen på klimaproblemet

GÅSBAKKEN: Halvparten av all husdyrmøkk i Gauldal skal bli råstoff for en biogassfabrikk til 200 millioner kroner som skal stå ferdig neste år. Gassen skal bli klimavennlig drivstoff for biler, busser og lastebiler.