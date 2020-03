En av Trondheims største boligbyggere krever lærlinger hos entreprenørene

- Tobb tar ansvar for å sikre at byggebransjen utvikler seg på en god måte, slik at vi får bedre kvalitet og også innslag av norske fagarbeidere på prosjektene. Det er videre viktig å bidra med rammebetingelser som gjør at bransjen må ta en rolle i forhold til å bruke lærlinger, sier administrerende direktør Torbjørn Sotberg i Tobb.