Trondheims-selskap med stortap etter årelang strid

Trondheimsselskapene Staur Eiendom og Ebo Invest krevde 420 millioner fra den latviske stat etter et havarert byggeprosjekt i Latvia. Selskapene er en del av Staur-konsernet, som eies av familien Østhus. Gjennom et latvisk datterselskap vant Staur i 2006 en anbudskonkurranse om å utvikle et større område i tilknytning til flyplassen i Riga. Det ble aldri noe av de storstilte byggeplanene, og i 2013 startet en årelang kamp mellom partene i det latviske rettssystemet.