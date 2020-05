Hun skal bygge opp et ukjent, trøndersk eiendomsselskap med europeiske ambisjoner

Mindre enn to år etter at hun ble daglig leder i Heimdal Eiendomsmegling, slutter Liv Malvik. Nå skal hun bygge opp et ukjent, trøndersk eiendomsselskap som er basert på penger fra emballasje, oppdrettslaks og kulelager.