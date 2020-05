– De politikerne som ikke stiller opp for næringen nå, setter tusenvis av arbeidsplasser på spill. Det er snakk om familier uten levebrød. I Verdal er ordrebøkene tomme om ett år. Det er noe annet å stenge et verft enn en blomsterbutikk. Det tar tid å bygge opp et verft igjen, sa Frp-politikeren under onsdagens debatt på Stiklestad i Verdal.