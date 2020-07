Tøffe tider for kjøpesentre - men City Lade vokser

- Vi hadde en helt ok januar og en veldig bra februar. Med korona-pandemien i mars fikk vi en kraftig nedgang. Siden vi fornyet oss i 2014 så har vi aldri hatt så lav omsetning i mars som vi hadde i år. Vi trodde derfor at april skulle bli rolig, men da tok det seg virkelig opp igjen. Vi fikk faktisk ny all time high for april i år. I juni hadde vi over 200 millioner i omsetning, og lignende tall ser vi kun i juletider, sier Bård Bye, senterleder på City Lade.