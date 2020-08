Ser investorer gå fra aksjer til eiendom

- De fleste kjøperne i Trondheim skal ha seg ny primærbolig. En annen stor kjøpergruppe er investorer som kjøper for utleie og/eller utvikling. Og her har vi sett en større andel av nye aktører etter at Covid-19 slo til. Vi har en opplevelse av at det er flere investorer som er interessert i å flytte sine ressurser fra aksjemarkedet til boligmarkedet, noe som har gitt oss flere nye boligkjøpere. Dette har vist seg gjeldende for brukt- og nyboligmarkedet, sier Petter Bang Møllersen, eiendomsmegler og avdelingsleder nybygg hos Heimdal Eiendomsmegling.